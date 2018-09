Mark Lanegan en version dépouillée

Mark Lanegan & Duke Garwood

WITH ANIMALS

Musikvertrieb

Cinq ans après Black pudding, le chanteur américain Mark Lanegan réitère sa collaboration avec le musicien protéiforme et anglais Duke Garwood, par ailleurs membre irrégulier de son groupe de scène. Loin des expérimentations cold wave de ses précédents albums, l’ancien leader de Screaming Trees dévoile dans With animals une nouvelle facette de son art, empli d’atmosphères éthérées et d’une instrumentation dépouillée, à l’image des quelques arpèges de Ghost stories. Autre mutation notoire, Mark Lanegan chante volontiers dans les aigus, lui qui possède l’une des voix de baryton les plus touchantes de la côte ouest. Apaisé, nettement plus romantique dans ses textes (My shadow life), l’homme parvient néanmoins à créer des tensions à chair…