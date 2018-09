Mauvais endroit, mauvais moment

Olivier Pont

BOUTS D’FICELLES

Dargaud

Ce jour-là est un jour comme un autre pour Thibault, jeune homme sympathique, un peu enrobé, un brin naïf et maladroit, dont la vie semble s’écrire au singulier. Petite rentrée tristounette en métro en début de soirée. Et là, une passante, un coup d’œil – «ciel livide où germe l’ouragan» – et Thibault se la joue Baudelaire. Mais en sortant de la rame, la belle s’évanouit. Il s’affole devant la perte, cherche, joue des coudes et renverse une autre demoiselle, porteuse de litière pour chat. Bonne âme, il accepte alors de monter ses paquets destinés à une vieille dame. Par un coup du sort, celle-ci meurt alors que Thibault est seul avec elle. La police le suspecte de meurtre. La soirée commence mal, elle va empirer.

Avec une narration enlevée, un dessin…