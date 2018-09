VUIPPENS

La famille et les amis de Michel Fragnière se réuniront cet après-midi à Vuippens pour lui rendre un dernier hommage. Il s’en est allé lundi aprèsmidi, à l’hôpital de Riaz, dans sa 81e année, après une courte maladie.

Né le 22 août 1937 à Vuippens, dans la ferme d’Ernest et Bertha Fragnière-Buchs, Michel était le cadet d’une fratrie de dix enfants. Il suivit sa scolarité dans son village. Après un apprentissage de quincaillier à Bulle, il reprit la ferme familiale.

Lors de la Poya d’Estavannens, en 1960, Michel Fragnière rencontra sa future femme, Georgette. Ils se marièrent trois ans plus tard. De leur union sont nés deux garçons et une fille, Eric, Daniel et Isabelle. Deux petits-enfants et une petite-fille de cœur vinrent ensuite agrandir le cercle familial.

Après une vie de…