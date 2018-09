Ne pas comprendre de biais

Une même erreur de raisonnement serait à l’origine de deux opinions irrationnelles et antiscientifiques: le créationnisme et le complotisme. Ce lien a été mis en évidence dans une étude menée par des chercheurs des universités de Fribourg, Rennes et Paris-Saint-Denis.

XAVIER SCHALLER

Enseignant et chercheur au Département de psychologie de l’Université de Fribourg, Pascal Wagner-Egger vient de cosigner Creationism and conspiracism share a common teleological bias, dans la revue américaine scientifique Current Biology. Cette étude met en relation le créationnisme et le complotisme, deux opinions qui se nourrissent du même biais cognitif: la téléologie.

La téléologie, quèsaco?

Pascal Wagner. La téléologie c’est la tendance à expliquer l’existence d’une chose par la fonction ou le but…