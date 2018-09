Nouvel édifice sur le site Cardinal

Le parc technologique Bluefactory, à Fribourg, lance un appel d’offres pour les études et la réalisation de son futur bâtiment B. Sa mise en service est prévue pour 2021. Destiné à abriter des bureaux, des salles de conférences, des activités de recherche et de service sur une surface minimum de 7000 m2, le bâtiment B sera la première nouvelle construction du quartier d’innovation, a indiqué jeudi Bluefactory dans un communiqué. Il prendra place dans la zone centrale du site. Il sera en forte relation avec le futur bâtiment du Smart Living Lab, dont le mandat d’études parallèles a été lancé le 14 septembre dernier, et le bâtiment administratif protégé datant de 1904. L’appel d’offres se déroule selon une procédure sur invitation, envoyée à un ensemble d’entreprises dont près de la moitié…