Nouvel album pour Jo Mettraux

Le chanteur fribourgeois Jo Mettraux sort son quatrième disque, Des rêves par palettes. Vernissage ce vendredi à guichets fermés.

Il y a une fraîcheur dans sa musique, une bonne humeur contagieuse. Et ça marche, puisque le concert de vernissage du quatrième album de Jo Mettraux, ce vendredi au Nouveau Monde, affiche complet. Les déçus, en attendant les prochaines dates, peuvent avoir un aperçu du concert dès aujourd’hui: l’auteur-compositeur-interprète fribourgeois joue en solo pour un showcase, dans le cadre des Jeudis midi du Nouveau Monde.

Après Talons aiguilles et bottes de foin (2009), Sirènes allumées (2011) et Bonnet C (2014), voici Des rêves par palettes. Parce que Jo Mettraux a beau avoir réalisé pas mal de rêves avec sa musique, de concerts en festivals, de petits bistrots en…