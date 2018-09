Il existe des univers parallèles où chaque être humain possède son double. Quand l’un d’entre eux meurt, son énergie est redistribuée aux autres. Yulaw le sait et en tuant presque tous ses doubles, a acquis une force surhumaine. Un seul reste sur la liste, un flic nommé Gabe. A sa mort Yulaw pourra être enfin l’unique, The One! Mardi, à 20 h 40, sur RTL9