RTS1, VENDREDI, À 20 H 15

La vallée des enchantés

La vallée de La Sagne c’est certainement l’un des endroits les plus discrets et méconnus du canton de Neuchâtel. De La Sagne aux Pontsde-Martel, ici tout est prairie fleurie et pâturage. Plus au fond de la vallée se cache son joyau, la plus grande tourbière de Suisse devenue réserve naturelle et paradis des libellules. Passe-moi les jumelles est allé à la découverte de cette vallée restée sauvage. Un reportage sous la forme d’une mosaïque de rencontres singulières.

La Bulle

Christine Aymon est une artiste plasticienne née à Genève en 1953 et qui, depuis l’enfance, joue à la poupée. Des boîtes placées sous son lit à ses cabanes placées dans les arbres, il n’y a qu’un matelas sur lequel elle saute avec folie et passion, selon sa fantaisie. A…