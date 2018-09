Entre Morat et Courlevon, le trafic sera réglé en alterné du 15 septembre au 5 octobre, prévient la police cantonale. Des travaux de fraisage, la pose de la couche de base et la pose de la couche de roulement sont annoncés entre le giratoire Champ-Olivier et la sortie de Courlevon. «L’accès aux diverses routes communales et aux riverains sera restreint, voire impossible.» Le trafic de transit est prié de contourner la zone.