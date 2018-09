Piétons priés de patienter

Cette lectrice s’inquiète de la sécurité pour les piétons le long de la rue de la Gruyère, à Riaz.

A Riaz, l’immeuble construit récemment à la hauteur du manège, le long de la rue de la Gruyère, la route la plus fréquentée du village, ne possède pas d’accès à pied. Il n’y a ni trottoir de ce côté-ci de la route ni passage pour piétons à proximité, et même pas un feu clignotant avertissant les véhicules d’une traversée de route ponctuelle par des piétons. Pour la traverser, ceux-ci doivent s’armer de patience et, surtout, ne pas craindre la circulation. A part en pleine nuit ou à certaines heures plus calmes de la journée, le débit de véhicules est tel que traverser à cet endroit relève du parcours du combattant, en tout cas si vous attendez que quelqu’un daigne s’arrêter.

La plupart du…