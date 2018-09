Pixels et caetera

NOSTALGIE. Dans une tribune du Figaro, Alain Finkielkraut (philosophe, académicien) a plaidé en faveur de la nostalgie et du fameux «c’était mieux avant», donnant des exemples (avant le portable, avant la musique d’ambiance dans les cafés, avant les tags sur les murs, avant le travail du dimanche, avant l’école post-soixante-huitarde, avant l’art contemporain… la liste est longue, elle passe par la laïcité et la lutte des classes, l’élitisme et la grammaire, la «culture qui était mieux avant le tout culturel», etc. Il aurait pu rajouter le franc français avant l’euro, l’imprimé avant le numérique, les chaussures en cuir avant les baskets, les bidons de lait avant les briques et ce n’est pas fini. C’était mieux avant les écoles mixtes, les familles monoparentales, les musulmans, les…