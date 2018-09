Pixels et caetera

PASSÉ. Vous ne vous êtes jamais demandé ce que vous feriez si vous étiez à la place d’Emmanuel Macron? Moi si. Et qu’est-ce que je ferais si j’étais maintenant à l’Elysée? Simple: je donnerais l’ordre d’envahir la Belgique et, en quelques jours, de les mettre au carré, ces Belges et leur volonté de s’affranchir de l’accord du participe passé avec le verbe avoir. Eh bien, tiens… tu l’as eu, une fois… J’entends déjà l’opposition des intellectuels: une guerre inutile à l’heure du dictionnaire intégré dans les smartphones pour rédiger ses SMS et ses WhatsApp, dictionnaire qui permet à bien des Francophones d’écrire plus ou moins correctement, et d’ailleurs on s’en fout, un emoji vaut mieux qu’un long discours. Comprenez-moi bien. Avec ou sans accord du participe passé, c’est le passé lui…