Pixels et caetera

PRIX. La saison des prix est ouverte. Pas des petits prix chez Lidl, mais des prix qui comptent, les prix qui récompensent les artistes, les prix qui sont décernés par des fondations, des mécènes ou l’Etat, les prix culturels, quoi. Dites-moi comment se fait-il que le canton le plus riche de Suisse romande ne décerne pas un prix plus important que ces 20 000 francs (au maximum) remis chaque année au nom du Prix culturel de l’Etat de Fribourg, quand le canton de Vaud fait péter les bouchons avec son propre prix culturel (avec l’aide de mécènes), ou que Genève peut compter sur des fondations privées plus que généreuses et discrètes, comme il se doit? N’y a-t-il pas à Fribourg une fondation de famille qui pourrait rallonger la sauce? Aucune boîte aux lettres qui aimerait se faire bien voir?…