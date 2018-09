Pixels et caetera

CONSPIRATION À LA MAISON-BLANCHE. Confidence: un soir par mois, je fais une soixantaine de kilomètres pour rejoindre une amie. Elle et moi, nous passons une agréable soirée, avec un plateau repas, devant un écran HD couplé à internet. Ce que nous regardons? Des pièces du répertoire classique français, de préférence enregistrées dans les années 1960 (on trouve des interprétations remarquables sur youtube). Phèdre, Le Cid, Britannicus, Le bourgeois gentilhomme… on galope entre Racine, Corneille et Molière, au gré de nos envies et de notre humeur. Cette semaine, c’était Cinna, de Corneille, une histoire de conspiration à la Maison-Blanche, si l’on veut comparer à aujourd’hui, doublée d’un amour torturé, comme il se doit dans les tragédies. Donc, l’empereur Octave-César Auguste est trahi par…