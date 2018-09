Plus de sécurité

A propos de mobilité douce.

De plus en plus de personnes utilisent différents modes de transport, dont le vélo. L’arrêté fédéral offre la possibilité de compléter le réseau des voies cyclables de manière judicieuse, sans opposer les différents modes de transport. Cela conduit à une plus grande sécurité, à une amélioration générale des flux de trafic ainsi qu’à une diminution du stress et des situations conflictuelles rencontrées sur la route.

C’est pourquoi le TCS section de Fribourg soutient une politique de transport moderne et cohérente pour garantir une bonne cohabitation entre tous les usagers, qu’ils soient automobilistes, piétons ou cyclistes.



Elena Ramos, secrétaire générale TCS Fribourg