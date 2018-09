Premiers succès pour deux clubs gruériens

Si le néopromu La Roche/Pont-la-Ville court toujours après sa première victoire en 2e ligue, ses voisins Haute-Gruyère et Gumefens/Sorens ont fêté leur premier succès mercredi. Défaites pour Siviriez et Ursy. Retour sur la troisième ronde disputée en semaine, et présentation des enjeux du week-end.

Chiètres - La Roche/Pont-la-Ville 2-1 (0-1)

Buts: 45e Rigolet (0-1), 84e Rotzetter (1-1), 85e Fuchs (2-1).



LE MATCH. Toujours pas de victoire pour les néopromus rochois, battus 2-1 sur le terrain de Chiètres. «On savait que notre début de saison serait compliqué, en raison d’un effectif très réduit à cause des blessés et des joueurs à l’armée. Malgré tout, mardi, nous avons eu l’occasion d’arracher un nul dans les arrêts de jeu. Alors tout le monde a terminé déçu et frustré. Surtout que, dans…