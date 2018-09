Quand le houblon mijote

La cuisine à la bière a ses adeptes. De nouvelles recettes sortent des cuves. Elles se distinguent par une association réfléchie entre les mousses houblonnées et les mets choisis. L’occasion de revisiter certains classiques, à l’instar de la carbonade. De façon locale, comme la binouze avec laquelle elle fricote.

PIERRE-ÉTIENNE JOYE

Cette fois, on troque la chope pour la casserole. Pour mieux réunir en fin de compte les deux contenants et leur contenu. Entre tradition et innovation. La Fête de la bière, l’Oktoberfest 185e du nom, débute la semaine prochaine à Munich. Plus près de nous, la 6e édition du Festival des brasseries artisanales de Fribourg a eu lieu au début du mois. Deux mondes, deux tendances. Le lien? C’est le malt, l’orge ou le blé – d’autres céréales encore – et l’eau…