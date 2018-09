Sean Porter, un officier contrôleur judiciaire, a décidé de créer une équipe de football avec des jeunes détenus réputés pour être dangereux. Il est convaincu que c’est le seul moyen de leur enseigner le respect d’eux-mêmes et des autres et de leur apprendre à s’intégrer dans la société. Mais Porter doit auparavant faire face à la résistance de ses supérieurs et à l’hostilité des coaches…

Jeudi, à 20 h 40, sur RTL9