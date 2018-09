Rémi Bonnet impressionnant à Chandolin

COURSE DE MONTAGNE

Le Gruérien Rémi Bonnet a frappé fort samedi au double kilomètre vertical de Chandolin, entre Fang et le sommet de l’Illhorn. Il a avalé les 7,7 kilomètres et 2000 mètres de dénivelé en 1 h 09’32, pulvérisant de plus de deux minutes le record du parcours détenu jusqu’ici par l’Espagnol Kilian Jornet. Samedi, le Charmeysan de 23 ans a relégué son premier poursuivant, le Saint-Gallois de Leysin Pascal Egli, à près de quatre minutes trente. Chez les dames, la victoire est revenue à la Française Christel Dewalle (1 h 21), lauréate du dernier Neirivue-Moléson.