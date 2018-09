Rémi Bonnet se rassure en Ecosse

Sacré champion du monde de vertical jeudi dernier pour son retour de blessure, Rémi Bonnet s’est pleinement rassuré en prenant samedi un bon 7e rang sur l’épreuve de 26 kilomètres, toujours en Ecosse.

COURSE DE MONTAGNE. S’il abordait ce week-end de championnats du monde avec quelques doutes, Rémi Bonnet les a définitivement levés en Ecosse. Sacré champion du monde du kilomètre vertical jeudi dernier (La Gruyère du 15 septembre), le Charmeysan a enchaîné samedi en prenant la 7e place de la «Ring of steal», épreuve de 26 kilomètres assortie de 2500 mètres de dénivelé positif. Il a concédé un peu plus de douze minutes au vainqueur catalan Kilian Jornet (3 h 04’34, nouveau record).

Le Gruérien de 23 ans s’est surtout rassuré sur sa santé, lui qui revenait tout juste de blessure (fracture de…