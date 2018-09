PORSEL

Rosa Telley s’en est allée paisiblement le dimanche 16 septembre, au Home Le Châtelet, à Attalens, entourée de l’amour des siens. Elle cheminait dans sa 94e année. Un dernier hommage lui a été rendu ce mercredi en l’église de Porsel.

Rosa vit le jour le 10 mars 1925 dans le foyer de Martin et Joséphine Telley, à Eschiens. Elle y grandit avec sa sœur Marie-Louise et son frère Alphonse. La maladie allait l’accompagner toute sa vie. Elle fit de nombreux séjours au Rosaire, aux Sciernes-d’Albeuve, où elle put travailler quelque temps à la cuisine. Mais sa santé qui se dégradait l’obligea à mettre fin à ce travail. Sa sœur et son beau-frère l’accueillirent alors à bras ouverts à Pont. Puis toute la famille déménagea à Porsel chez Georgette et Pascal Devaud. Plus tard, Rosa resta de…