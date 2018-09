Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 15

Un divorce, ça fait (souvent) deux pauvres

En Suisse, plus d’un mariage sur trois se termine par une rupture. Ce constat est d’autant plus alarmant que le divorce est l’un des facteurs d’appauvrissement les plus importants. Pire encore: la dissolution d’une union est devenue un luxe que peu de gens peuvent s’offrir. Désormais, même la classe moyenne est frappée par la paupérisation. Des pensions inadéquates, le partage de la maison ou de l’entreprise sont autant d’éléments qui aggravent la situation des ex-conjoints. ■