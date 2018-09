Thibault Magnin et Valentin Morel loin du podium mondial

SLOPESTYLE. L’épreuve de slopestyle des championnats du monde juniors n’a pas souri aux deux régionaux engagés. Hier à Cardrona, en Nouvelle-Zélande, Thibault Magnin et Valentin Morel ont fermé la marche de la finale. Médaillé de bronze du big air samedi dernier, Thibault Magnin (18 ans) espérait rééditer cette performance. Le Gruérien concourant pour l’équipe d’Espagne a toutefois dû se contenter de la 11e place avec un meilleur run crédité à 49,60 points. La troisième place s’est, elle, jouée à plus de 83 points. Quant à Valentin Morel, 14e et pas qualifié pour la finale du big air, il s’est cette fois-ci hissé en finale du slopestyle. Le Tourain de 17 ans a terminé en 12e et dernière position avec 44,20 points.