Trail roi au Mouret

TRAIL. Ils seront plus de 700 demain dimanche à arpenter le massif de la Berra à l’occasion du Préalpes Trail du Mouret. Pour cette deuxième édition, les organisateurs ont légèrement modifié les trois parcours de 46, 34 et 20 kilomètres. «Certains coureurs jugeaient les tracés trop “roulants”. Nous avons donc réduit les distances en conservant le même dénivelé positif. Tous passeront également au sommet du Cousimbert cette année», explique le président Xavier Demeulemeester. Autre nouveauté, la possibilité de courir les 46 km en relais. Quatrième et dernière manche de l’Armailli Trail Challenge, l’épreuve du Mouret a d’ores et déjà trouvé son public. «Avec 757 inscrits, on est très satisfaits de la participation, d’autant qu’il y a plusieurs autres trails en Suisse romande ce même…