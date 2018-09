Trois fois oui pour le Centre gauche-PCS

Jeudi, les membres de Centre gauche-PCS étaient conviés à une assemblée à Fribourg. A l’ordre du jour, le choix des recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre. «Cela a été trois fois oui», explique le président du parti Philippe Wandeler. A l’unanimité pour l’arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres. «Cela ne changera probablement pas grand-chose, mais cela peut pousser les cantons à agir. Et il y a de grands besoins dans le nôtre à ce niveau.» La Verte Sylvie Bonvin-Sansonnens est venue défendre les deux initiatives agricoles. «Certains se demandent dans quelle mesure on peut contrôler ce qui se passe dans les autres pays. Mais on peut prendre exemple sur le label Max Havelaar, qui fonctionne bien.»