Jacques laisse un message à ses deux colocataires Pierre et Michel, avant son départ pour le Japon. Le mot, pour le moins évasif et intrigant, stipule qu’un «copain déposera un colis et passera le reprendre plus tard». Un matin, un petit paquet les attend en effet devant la porte de l’appartement. Mais ce colis n’est autre qu’un bébé, emmitouflé dans son couffin…

Mardi, à 21 h, sur France2.