Trop d’actes manqués pour Siviriez, battu

Siviriez s’est créé un paquet d’occasions, sans jamais recoller au score, samedi face à Avenches. Malchance, maladresse, mais aussi absence de détermination: les promus enregistrent leur première défaite de la saison face à un adversaire pourtant prenable.

VALENTIN THIÉRY

Douze frappes dont six cadrées, cinq corners, deux goals annulés pour des horsjeu très difficiles à juger, une kyrielle de situations chaudes devant les filets adverses. Le FC Siviriez aurait dû marquer plus qu’une fois, samedi soir contre Avenches, dans le cadre de la deuxième ronde du championnat.

Cet incroyable manque de réalisme a précipité le revers des hommes d’Angelo Caligiuri, qui n’étaient pas moins forts que leur opposant, mais pas largement au-dessus non plus. Plus techniques et supérieurs dans le milieu de…