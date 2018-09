Un art collectif, empli d’ironie et de révolte

L’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle accueille jusqu’en février des œuvres de François Burland. Et de ses amis, puisque le Vaudois crée de manière collective.

ÉRIC BULLIARD

«Je ne peux plus imaginer créer sans eux.» Eux, ce sont des jeunes gens en marge, des migrants mineurs non accompagnés, qui fréquentent le minuscule atelier de François Burland, au Mont-Pèlerin. Jusqu’au 17 février, le peintre et sculpteur vaudois est l’invité de l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle, à Fribourg.

Nourrie de ces destins venus d’ailleurs, l’exposition vibre également d’une autre influence: «L’œuvre de Jean Tinguely à l’Exposition nationale de 1964 m’a fortement marqué», raconte François Burland. Il se souvient du «mélange de joie et de colère» ressenti par les visiteurs, dont ses…