Un concert-promenade pour ouvrir la saison

ORCHESTRE DES JEUNES. L’Orchestre des jeunes de Fribourg lance ce dimanche sa saison sous une forme inédite: invité par l’OJF, le violoncelliste Thomas Demenga interprétera les six suites pour violoncelle de Bach dans six lieux de la vieilleville de Fribourg. Le public est invité à le suivre. Le concert débutera à 11 h à l’église de la Visitation et se poursuivra au Musée d’art et d’histoire (11 h 45), à l’église des Cordeliers 12 h 30), à l’église Saint-Jean (14 h), à l’abbaye de la Maigrauge (15 h) et enfin au monastère de Montorge (16 h). www.ojf.ch.