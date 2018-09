Un homme phagocyté

Laure Arcelin

UN ÉCRIVAIN

Robert Laffont, 248 pages

Alexandre Maigine, directeur d’une collection aux Editions du Miroir, essayiste à ses heures, perd pied insidieusement, écrasé par la mélancolie de l’homme fataliste. Il survit dans l’ombre de son bégaiement et sa grise quotidienneté. «Ma voiture passe te prendre dans 5 minutes, tu as le Goncourt» lui dit par téléphone son éditeur LG, ami et directeur des éditions.

A la lecture de l’article d’un critique littéraire connu pour sa langue vitriolée, concernant son premier roman, Alexandre se découvre encensé. Dès lors, il tombe irrémédiablement dans les crocs acérés de la commercialisation de son livre (plateaux TV, interviews, cocktails, signatures, conférences). Il devient peu à peu l’otage de son héros Alexis, écrivain mondain, et finit…