Un joyeux mélange, pour tous les goûts et toutes les tailles

Chantal Gutmann a ouvert sa boutique Pas d’chichis à Romont, il y a cinq ans.

Au choix, beaucoup de frous-frous, mais aussi des pièces plus classiques et onéreuses, d’où une très large gamme de prix.

Le tout dans une ambiance chaleureuse et enjouée, à l’image de la patronne, qui propose un défilé vendredi et samedi prochains.

KARINE ALLEMANN

Quand on demande à Chantal Gutmann si ça la dérange de donner son âge, la question l’offusque presque. «Ben non, ça ne me dérange pas! J’ai 56 ans», répond-elle avec un accent neuchâtelois encore bien prononcé et un large sourire qui ne la quittera pas de l’après-midi. Très vite, on comprend que cette patronne d’un magasin de vêtements n’aime pas faire de chichis. C’est d’ailleurs le nom qu’elle a donné à sa boutique située rue de l’Eglise à Romont:…