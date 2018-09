Un match nul au goût amer pour Romont

Samedi à domicile, les Glânois ont livré un match solide face à La Sarraz/Eclépens (1-1). Pourtant, la déception était de mise, après une égalisation concédée en fin de match sur penalty.

JONAS RUFFIEUX

Romont pensait avoir fait le plus dur, à la 80e. Samedi, dans un match vif et engagé, relativement animé par de nombreuses actions, les Glânois trouvaient enfin l’ouverture par l’intermédiaire de Loïc Chatagny, sur un cafouillage «postcorner» qui a amené l’autogoal vaudois (1-0). C’était compter sans la réaction ultrarapide de La Sarraz/Eclépens, moins de cinq minutes plus tard.

Après une triple action dans les 16 mètres glânois, en effet, Miguel Pinto commettait une faute discutable et discutée, qui a eu le don de faire sortir de ses gonds l’entraîneur romontois Christian Villommet. «Les…