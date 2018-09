Un match sans vainqueur

Contraint au nul (0-0) samedi face au Team Vaud M21, le FC Bulle a confirmé sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes de 1re ligue. «Il nous manque toujours ce petit truc dans les cinq mètres», note un Cédric Mora néanmoins satisfait de la 9e place.

QUENTIN DOUSSE

1re LIGUE. Un match nul et vierge résulte souvent de nonante minutes d’ennuis et de débats fermés, entre des défenses arc-boutées dans leur camp et des attaques frileuses. Laissant ainsi le public sur sa faim de spectacle et les entraîneurs dubitatifs sur les réelles capacités de leur équipe. La réalité a néanmoins été tout autre samedi à Bouleyres. Si les deux équipes n’ont pas réussi à se départager, ni même à marquer, le FC Bulle et le Team Vaud M21 ont offert une prestation de qualité aux 210 spectateurs ayant…