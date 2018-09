Un plateau relevé, samedi à l’Open Bike

La température rappelle encore au beau souvenir de l’été, mais pour la plupart des vététistes, il s’agit déjà de raccrocher le vélo la semaine prochaine. Dernière échéance au programme, l’Open Bike a pris l’habitude de conclure la saison du championnat fribourgeois.

L’an dernier, plus de 1000 cyclistes avaient pris le départ à Grandvillard. Hier, 735 noms noircissaient les listes d’inscription, alors qu’il est possible de décider de participer à l’Open Bike jusqu’à samedi matin, jour de course.

«Les conditions sont parfaites, avec un temps très sec jusqu’à présent», se réjouit la responsable presse de l’événement Lisa Beaud, qui estime un record possible lors de cette 29e édition: «Le plateau est très relevé. Florian Chenaux, par exemple, a vraiment très envie de remporter l’épreuve, lui…