Un programme «varié et équilibré»

La Société des concerts de la ville de Bulle propose un programme varié pour sa saison 2018-2019. Cinq concerts dont les retours à Bulle de l’ensemble Gli Angeli et du ténor Julian Prégardien.

Une saison de cinq concerts variés dans le style viendra conquérir les amateurs de musique classique de la ville de Bulle et ses environs. Dotée d’un budget qui se situe entre 80 000 et 90 000 francs et de finances saines, la Société des concerts de la ville de Bulle a tenu à proposer «un programme équilibré qui fait plaisir autant à notre public qu’aux organisateurs», précise Claudine Gex, membre du comité. Tous les concerts se dérouleront le dimanche à 17 h.

Ainsi, la saison débutera le 23 septembre avec le violoncelliste fribourgeois Zoltan Despond, âgé de 26 ans. Le concert aura lieu à l’aula…