Une couronne délaissée

Comment devenir une femme quand on est une princesse? Comment devenir empereur quand on n’est qu’archiduc? Ces deux questions d’ambition sont à la base du couple formé par Max – prince impérial et frère de l’indétrônable François-Joseph d’Autriche – et de Charlotte de Belgique. Les deux possèdent des noms à rallonge, les deux se retrouvent mari et femme presque contre la volonté de leur royale famille respective. Hasard des sentiments dans un monde qui les renie.

Fabien Nury (scénario) et Matthieu Bonhomme (dessin) livrent avec Charlotte impératrice une fresque dans l’intimité de l’histoire, à travers le portrait de cette femme amoureuse, puis délaissée par un mari lui-même mis de côté de l’ambition viennoise et qui sombre dans le désespoir et la débauche. Contre toute attente, il va…