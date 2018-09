Une fiction en or

Salman Rushdie

LA MAISON GOLDEN

Actes Sud, 416 pages

Avec La Maison Golden, Salman Rushdie continue à creuser la question de l’identité et s’intéresse au mal présent en chaque être humain. Les habitants des Jardins, une communauté de résidences donnant sur un espace vert au cœur de Greenwich Village, à New York, voient avec curiosité débarquer Néron Golden et ses trois fils, tous affublés de prénoms romains. René, un trentenaire vivant chez ses parents dans l’une de ces maisons privilégiées, per- çoit dans l’arrivée de cette famille mystérieuse l’opportunité d’écrire le scénario en or qu’il attendait pour entamer une sérieuse carrière dans le cinéma.

Le célèbre auteur des Enfants de minuit éblouit une fois de plus avec son talent de conteur. Comme il parsème son récit de nombreuses…