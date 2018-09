Une pollution cause la mort de 218 poissons

FARVAGNY-LE-GRAND. La police cantonale ainsi que le garde-faune sont intervenus jeudi pour une pollution dans un ruisseau à Farvagny-le-Grand. Les causes exactes ne sont pas encore connues, indique le communiqué de police. Mais au total, 218 poissons ont péri. Les animaux morts ont été signalés dans le ruisseau des Moulins, à la hauteur du terrain de foot à Farvagny-le-Grand Sur place, le garde-faune a constaté qu’une pollution s’était rapidement propagée. Son origine a pu être localisée en amont du pont, vers l’intersection entre la route de Grenilles et l’impasse des Moulins. Selon les premiers éléments de l’enquête, le déversement d’un produit nocif dans les eaux claires pourrait être la cause de cette pollution. Un appel à témoins a été lancé: la police prie toute personne pouvant…