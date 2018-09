Vedettes du blues pour un festival

Le Chicago Blues Festival de Fribourg a décidé de marquer son anniversaire: pour sa dixième édition, il ajoute aux quatre jours de la manifestation une soirée à l’Athénée 4 de Genève, le 16 septembre. Surtout, il invite des vedettes du genre, qui se produiront au Blues Club fribourgeois, du mercredi 12 au samedi 15 septembre.

Deux noms ressortent de cette programmation: d’un côté, la chanteuse Deitra Farr qui, depuis 2015, a son nom sur le Chicago Blues Hall of Fame en tant que «Legendary blues artist». De l’autre, le chanteur et guitariste Billy Flynn. En plus de sa carrière solo, il a accompagné des musiciens comme Big Bill Morganfield et Billy Boy Arnold. Le festival sera aussi l’occasion de revoir le chanteur et harmoniciste fribourgeois Little JC, ainsi que l’Anglais David…