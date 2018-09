Voyage intime dans la tête du monstre

Karen, dix ans, se voit comme un loup-garou et comme un détective bien décidé à découvrir l’assassin de sa voisine. Un coup d’essai pour Emil Ferris et un chef d’œuvre du 9e art.

ROMAIN MEYER

Fin des années 1960. Karen Reyes a dix ans et vit dans un quartier difficile de Chicago qu’une étincelle pourrait faire exploser. Autour d’elle, il y a sa maman, aimante, superstitieuse et très malade, ainsi que son frère Deeze, grand séducteur, peintre et amateur d’art. Et puis les voisins, pas toujours très nets, dont son amie Anka Silverberg, qui se suicide le jour de la Saint-Valentin, d’une balle dans le cœur.

Karen, fascinée par les monstres et qui s’imagine elle-même être un loup-garou, n’y croit pas. Elle commence à mener son enquête, qu’elle retranscrit dans son journal. Elle découvrira des…