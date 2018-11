RTS1, MARDI, À 20 H 10

Sujet de saison! Autrefois, porter de la laine qui pique n’avait rien d’agréable! Aujourd’hui, les lainages nous enveloppent de douceur et nous tiennent chaud. Pourtant, lorsqu’on examine les étiquettes de nos lainages, on s’aperçoit que la laine est très souvent mélangée à des fibres synthétiques. Sont-elles aussi chaudes? ABE déroulera la pelote pour tout vous dire sur les différents types de «vraies» laines et le manque de transparence dans cette industrie… ■