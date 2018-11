Conseil national: le PLR de la Gruyère annonce la candidature de Nadine Gobet

D’origine glânoise et établie en Gruyère depuis 1997, Nadine Gobet est titulaire d’un master en droit de l'Université de Fribourg. Depuis plus d’une vingtaine d’années, elle s’engage pour les intérêts de son canton et de sa région, note le PLR dans un communiqué.

Directrice de la Fédération patronale et économique qui compte 34 collaborateurs, elle œuvre depuis toujours au développement du tissu économique fribourgeois, en s’impliquant dans plusieurs associations professionnelles ou économiques, notamment l’Association régionale la Gruyère (ARG), les conseils d'administration des Remontées mécaniques fribourgeoises SA et de Télégruyère SA.