Deux victoires pour des régionaux à Saignelégier

PATINAGE ARTISTIQUE. Le club de patinage Fribourg et Romont (CPFR) ainsi que le CP Gruyère étaient représentés en nombre, le week-end dernier à Saignelégier, pour la Coupe des Franches-Montagnes. Membres du CPFR, Laura Bartels (catégorie nickel, 9 patineuses) et Sara Leonetti (novices ARP B, 4 patineuses) ont terminé à la 1re place. Julie Clerc (CP Gruyère, en cuivre B A, 16 patineuses) et Noélie Haymoz (CP Gruyère, en benjamin ARP, 4 patineuses) ont également bien figuré en terminant 2es de leur catégorie.