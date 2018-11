Druide des temps modernes

Pour Claude Roggen, chaque plante mérite qu’on la raconte. Le droguiste de Domdidier s’est donc laissé convaincre de coucher par écrit une partie de ses histoires. Le tome II de ses Secrets du druide est paru cet automne. Il en parle ce soir au Régio, à Châtel-saint-Denis.

SOPHIE ROULIN

Adolescent, il voulait devenir pasteur. Son papa l’a convaincu de faire d’abord un apprentissage de droguiste: «Tu pourras toujours étudier la théologie plus tard.» Claude Roggen est donc devenu droguiste, emboîtant le pas de son papa. «Et je suis heureux d’avoir fait ce choix!» Très vite, son intérêt pour les plantes et pour leurs vertus curatives devient quasi viscéral. Aujourd’hui retraité, il partage les connaissances collectionnées au fil de son parcours lors de conférences et de balades. Ou à…