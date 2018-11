Fugain raconte sa belle histoire

Après cinquante ans de carrière, il n’a plus rien à prouver, mais encore beaucoup à partager. Alors, il a choisi une forme singulière: la «causerie musicale». C’est à cette rencontre que Michel Fugain invite le public, ce jeudi à Equilibre, à Fribourg. Sur scène, il sera accompagné de trois musiciens qui lui permettront de revisiter tous ses plus grands tubes.

Il en profitera pour dévoiler les dessous de son métier et de ses succès, pour répondre aux questions que tout le monde se pose, avec l’ambition de «montrer à quel point la chanson populaire est un marqueur d’une société à un moment donné». Et Michel Fugain sait de quoi il cause, lui qui a interprété tant de titres entrés dans le patrimoine: Une belle histoire, Fais comme l’oiseau, Viva la vida, Je n’aurai pas le temps, La fête,…