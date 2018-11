K. Mottet prolonge jusqu’en 2023

Si un quelconque doute persistait, il a été levé hier par Fribourg-Gottéron: Killian Mottet (27 ans) compte définitivement parmi les éléments clés du club fribourgeois, qui a annoncé la prolongation de son contrat jusqu’au terme de l’exercice... 2022-2023. Le signal est fort pour l’ailier formé au club et intégré à la première équipe depuis 2013. Du côté du club, cette entente est une suite logique de son remarquable début de saison (19 points en 22 parties). Christian Dubé va même plus loin: «Il a fait un gros pas en avant depuis Noël 2017, salue le directeur sportif. Devenant, depuis, l’un des tout meilleurs attaquants suisses de la ligue. Killian est aussi un gars de la place, important pour l’organisation. Nous en sommes conscients et c’est pourquoi nous l’avons approché aussi…