La Coupe «La Gruyère» tire son chapeau à ses lauréats

Une semaine après sa clôture à la Corrida bulloise, la Coupe La Gruyère a fêté ses lauréats, samedi soir, à l’Hôtel de ville de Broc. Tenants du titre dans la catégorie reine, Jérémy Schouwey (CS Hauteville) et Laura Colliard (SA Bulle) sont parvenus à conserver leur bien à l’issue des dix épreuves de cette 42e édition. Avec respectivement 29 et 43 points d’avance, les deux Sudistes ont été les grands animateurs des pelotons. Un changement a en outre eu lieu au classement interclubs, où le SA Bulle a été devancé par le CS Marsens cette saison. L’autre nouveauté concerne la course adaptée. Lancée ce printemps par la Marsensoise Maëlle Minnig, cette catégorie réservée aux personnes en situation de handicap a connu un succès certain, avec 17 participants(es) qui ont réalisé quatre manches…