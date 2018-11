Les remontées mécaniques de Charmey et le restaurant de Vounetz ouvrent ce samedi

Jusqu'au 22 décembre, les remontées et le restaurant seront ouverts les week-end (9 h-16 h), ainsi que les mercredis et vendredis soirs (17 h-23 h). Les installations tourneront également les vendredis, de 11 h à 15 h 30. Dès le 22 décembre, la station fonctionnera selon un rythme normal et les pistes de ski seront ouvertes selon le bulletin d'enneigement. «Tout le personnel est prêt pour le début de la saison», se félicite le directeur Sébastien Jacquat.

En parallèle, l'Association régionale la Gruyère a communiqué ce mardi matin sur la première réunion de crise du groupe de travail, qui s'est tenue lundi après-midi. «Les divers partenaires ont planifié plusieurs séances dans les prochains jours, destinées à approfondir les discussions et à peaufiner les scénarii envisagés», affirme son président, le préfet Patrice Borcard.