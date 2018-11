Montreux Comedy Festival

RTS2, JEUDI, À 21 H 05



Le Gala d’ouverture de Claudia Tagbo

Et c’est reparti pour une formidable tranche de rire sur la Riviera… Au programme? Le Gala d’ouverture mené par la truculente Claudia Tagbo; la crème du stand-up réunie sous la houlette du Français Roman Frayssinet et de la Genevoise Marina Rollman; et enfin, un spectacle de clôture assuré par l’impayable Manu Payet et sa bande de comiques. Voilà qui promet de vivifiantes bouffées d’oxygène, de francs éclats de rire et un rythme trépidant sur la prestigieuse scène Stravinski. L’année passée, Caroline Vigneaux avait été la première humoriste de l’histoire du festival à assurer un Gala d’ouverture. C’est cette fois la survitaminée Claudia Tagbo qui prend le relais. Jamais là où on l’attend, l’ex du Jamel Comedy Club nous propose…