Kurt Vile

BOTTLE IT IN

Matador

C’est grâce à des types comme Kurt Vile que tout espoir n’est pas perdu. L’Américain de bientôt 39 ans est la preuve existentielle que la musique n’est pas que cette tambouille insipide que tant de monde veut bien servir gratuitement aux internautes. Mais qu’elle est bien un acte de résistance à la mièvrerie et une quête obsessionnelle de l’enchantement. Ancien membre de The War on Drugs, ce natif de Pennsylvanie ne passe pas à la radio et ne fait pas l’idiot à la TV. Non. Il compose juste des chansons exceptionnelles et les joue chaque soir dans des clubs avec ses Violators. Ça fait très vintage, mais diable que c’est pertinent.

Un an après son génial Lotta sea lice, en duo avec Courtney Barnett, Kurt Vile vient de signer son chef-d’œuvre, intitulé Bottle…